In quell'occasione Pam Bondi avrebbe riferito all'inquilino della Casa Bianca di non avere intenzione di pubblicare altro materiale sulla vicenda, ma il tycoon smentisce. Oggi il Dipartimento di giustizia incontrerĂ in carcere l'ex fidanzata di Epstein, Ghislaine Maxwell Trump sarebbe stato a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caso Epstein, “Trump avvertito a maggio dal dipartimento di giustizia della sua presenza nei file”, il tycoon: “Altra fake news”