Caso Almasri Csm approva pratica a tutela giudice Piccirillo | Da Nordio parole gravi

Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ( Csm ) ha approvato a maggioranza la pratica a tutela del giudice Raffaele Piccirillo, che sulla gestione del caso Almasri in un’intervista aveva espresso perplessitĂ e poi era stato criticato dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Sono stati cinque i voti contrari, da parte dei laici di centrodestra: Enrico Aimi, Isabella Bertolini, Daniela Bianchini, Claudia Eccher e Felice Giuffrè. Unica astenuta la consigliera togata Bernadette Nicotra, che non aveva firmato la richiesta di apertura pratica a tutela. La delibera del Csm su Nordio e il caso Almasri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Almasri, Csm approva pratica a tutela giudice Piccirillo: “Da Nordio parole gravi”

“Abusi sessuali sulla segretaria”: salta Khan, il presidente della Cpi che attaccò l’Italia per il caso Almasri - Il procuratore capo della Corte penale internazionale (CPI), Karim Khan, ha deciso di prendersi un congedo temporaneo dalle sue funzioni in attesa della conclusione di un’indagine indipendente dell’Onu per una presunta “condotta scorretta”, come annunciato dal suo ufficio.

Caso Almasri, il governo invia la memoria difensiva alla Cpi - I giudici dell'Aja ora valuteranno il documento con la posizione dell'esecutivo nel caso del trafficante libico.

Caso Almasri, il governo ha inviato alla Cpi la memoria difensiva - L’Italia ha presentato alla Corte penale internazionale la propria memoria difensiva in merito al caso di Najeem Osema Almasri, il generale libico arrestato il 19 gennaio e rimpatriato a Tripoli tramite un volo di Stato soltanto due giorni dopo.

