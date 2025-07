Carriere separate e avvocato in Costituzione

L’Organismo Congressuale Forense accoglie con favore il voto finale con cui il Senato chiude la prima lettura del disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante. Questa riforma rafforza la credibilità della giurisdizione senza indebolirla minimamente; non mette in contrapposizione i poteri dello Stato, ma chiarisce ruoli e funzioni nel nome della tutela dei diritti dei cittadini. La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri è una esigenza storica dell’Avvocatura, emersa con maggiore evidenza dalla riforma del Codice di procedura penale del 1988, con proposte legislative, referendum, campagne di opinione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Carriere separate e avvocato in Costituzione

Giustizia, sì alle carriere separate. Forza Italia celebra Berlusconi nel giorno dei duelli: «Così il suo sogno diventa realtà » - In aula vari duelli fra maggioranza e opposizione sulla riforma della giustizia. Franceschini a FdI: attenti al referendum

Senato: sì carriere separate magistrati - 16.55 Il Senato ha approvato con 106 voti a favore, 61 contrari e 11 astenuti il disegno di legge di riforma della Costituzione che introduce la separazione delle carriere in magistratura.

Giustizia, sì alle carriere separate per giudici e pm: via libera del Senato. La riforma va avanti - I senatori del Pd, al momento del voto, hanno esposto un frontespizio della Costituzione rovesciata a testa in giù «e manomessa - gridano - dalla destra» e quindi: «Vergogna,.

FALCONE, IL RISPETTO DOVUTO E LA MENZOGNA DEL SUO SOSTEGNO ALLE CARRIERE SEPARATE. di Pietro Gurrieri C'è un limite che non si dovrebbe mai oltrepassare, nemmeno nel più aspro dei dibattiti: l'uso strumentale dei morti. Giovanni Falcon Vai su Facebook

Il modello attuale, fondato sull'unicità della carriera, rischia di generare commistioni culturali e organizzative che minano l'effettiva terzietà del giudice

Giustizia, sì alle carriere separate per giudici e pm: via libera del Senato. La riforma va avanti - I senatori del Pd, al momento del voto, hanno esposto un frontespizio della Costituzione rovesciata a testa in giù «e manomessa - Segnala ilgazzettino.it