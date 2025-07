Carrefour vende i suoi mille supermercati italiani a NewPrinces Group operazione da 1 miliardo di euro

(Adnkronos) – NewPrinces compra Carrefour Italia. La società multinazionale operante nel settore alimentare ha sottoscritto con Carrefour Nederland Bv e Carrefour Sa un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Carrefour Italia sulla base di una Enterprise Value pari a circa un miliardo di Euro. Adolfo Urso è stato informato in via .

Carrefour vende i suoi punti vendita italiani all’azienda italiana New Princes della famiglia Mastrolia. Il marchio Carrefour rimarrà per 3 anni per poi essere sostituito da quello di Gs. Vai su X

Carrefour vende i suoi supermercati italiani - La cessione riguarda un totale di 1027 punti vendita di cui 642 diretti e 385 in franchising. Secondo informazione.it

Carrefour lascia l’Italia e vende tutte le sue attività a New Princes Group - La rete di supermercati ha una forte presenza soprattutto nel Nord Italia: 314 punti vendita in Lombardia, 202 in Piemonte, 161 in Liguria ... Segnala ilsecoloxix.it