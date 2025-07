Carrefour | nè Lidl nè Esselunga nè Mercadona ecco chi compra tutte le attività in Italia

Nè Lidl, nĂ© gli spagnoli di Mercadona, nĂ© l’italiana Esselunga, ma sarĂ comunque un’altra societĂ italiana ad acquisire le attivitĂ di Carrefour in Italia. NewPrinces acquista il 100% di Carrefour Italia Si tratta di NewPrinces (ex Newlat), societĂ italiana con sede principale a Reggio Emilia e numerose sedi produttive in Italia e in Europa, ha . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: italia - carrefour - lidl - esselunga

Addio Carrefour Italia: ecco perché e cosa cambierà ! - Tra bilanci negativi e trattative riservate, Carrefour valuta l’uscita dall’Italia. Analizziamo i motivi e le conseguenze.

Carrefour via dall’Italia, ipotesi supermercati ceduti alle concorrenti - L’insegna Carrefour potrebbe presto sparire dall’Italia. Il colosso francese starebbe valutando di lasciare il mercato tricolore ritenuto scarsamente redditizio e sarebbe pronto a cedere i propri supermercati ad altre catene della Gdo nel nostro Paese, come la tedesca Lidl, ma anche Conad ed Esselunga.

Acciughe Terre d'Italia ritirate dai supermercati Carrefour, possibile presenza di istamina: qual è il lotto - Filetti di acciughe ritirati dai supermercati Carrefour per presenza di istamina: qual è il lotto richiamato e quali sono i rischi per l'uomo

Guai per Carrefour, tra #frode #logistica e uscita dall'Italia Sequestro per Samag Holding Logistics, fornitore di manodopera dell'insegna. Nel toto-acquirenti Mercadona, Lidl, Aldi, Esselunga, Conad, Végé e Selex #retail #gdo @CarrefourItalia @raffaelaqu Vai su X

L'opzione preferita sarebbe la cessione in blocco a un solo operatore. In questo caso si dovrebbero tener d'occhio le catene della grande distribuzione già presenti: Lidl, Esselunga e Conad. Ma non è da escludere la mossa della spagnola Mercadona Vai su Facebook

Carrefour lascia l'Italia, c'è un incarico per la vendita: in pole Lidl, Esselunga e dalla Spagna Mercadona; Guai per Carrefour, tra frode logistica e uscita dall'Italia; Carrefour verso l’addio all’Italia: a rischio 1.200 supermercati e 18.000 lavoratori.

Carrefour: nè Lidl, nè Esselunga nè Mercadona, ecco chi compra tutte le attività in Italia - Nè Lidl, né gli spagnoli di Mercadona, né l’italiana Esselunga, ma sarà comunque un’altra società italiana ad acquisire le attività di Carrefour in ... Segnala ilnotiziario.net

Carrefour lascia l’Italia, c’è un incarico per la vendita: in pole Lidl, Esselunga e dalla Spagna Mercadona - Sono sempre più insistenti le voci di un'uscita di Carrefour dal mercato italiano. ilnotiziario.net scrive