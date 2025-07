Carrefour lascia l’Italia | supermercati venduti a NewPrinces

Carrefour dice addio all’Italia. La società francese ha venduto tutti i propri supermercati lungo la Penisola alla NewPrinces, ex NewLat Food. Il gruppo italiano sborserà nelle casse di Carrefour, per il 100 per cento della divisione Italia, circa un miliardo di euro. Fanno parte della vendita 1.188 attività . Si tratta di 41 ipermercati, 315 supermercati e 820 punti vendita. Angelo Mastrolia, presidente di NewPrinces, ha affermato: «L’acquisizione di Carrefour Italia rappresenta una tappa fondamentale nella traiettoria di crescita del nostro gruppo. Abbiamo scelto di investire con determinazione in un asset strategico per l’Italia, con l’obiettivo di rilanciare una rete capillare e di valorizzare al massimo le sinergie tra retail e industria». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Carrefour lascia l’Italia: supermercati venduti a NewPrinces

In questa notizia si parla di: carrefour - italia - supermercati - newprinces

Addio Carrefour Italia: ecco perché e cosa cambierà ! - Tra bilanci negativi e trattative riservate, Carrefour valuta l’uscita dall’Italia. Analizziamo i motivi e le conseguenze.

Carrefour via dall’Italia, ipotesi supermercati ceduti alle concorrenti - L’insegna Carrefour potrebbe presto sparire dall’Italia. Il colosso francese starebbe valutando di lasciare il mercato tricolore ritenuto scarsamente redditizio e sarebbe pronto a cedere i propri supermercati ad altre catene della Gdo nel nostro Paese, come la tedesca Lidl, ma anche Conad ed Esselunga.

Acciughe Terre d'Italia ritirate dai supermercati Carrefour, possibile presenza di istamina: qual è il lotto - Filetti di acciughe ritirati dai supermercati Carrefour per presenza di istamina: qual è il lotto richiamato e quali sono i rischi per l'uomo

NewPrinces, azienda italiana, ha sottoscritto con la catena di supermercati francese un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale di #CarrefourItalia Vai su X

New Princes compra i supermercati Carrefour Italia; NewPrinces Group compra Carrefour Italia, operazione da 1 miliardo di euro; New Princes rileva i supermercati Carrefour Italia: operazione da 1 miliardo di euro.

Carrefour esce dall'Italia. Vende i supermercati all'italiana NewPrinces, operazione da 1 miliardo - 000 punti vendita che lo portano a diventare il secondo gruppo italiano nel food per ... Secondo msn.com

Carrefour, venduti i supermercati in Italia per 1 miliardo di euro a NewPrinces - L'azienda italiana NewPrinces (ex Newlat) ha sottoscritto con la catena francese di supermercati un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale di Carrefour Italia, sulla base di una e ... Da tg24.sky.it