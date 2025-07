Carrefour lascia l’Italia | i supermercati venduti all’italiana NewPrinces per un miliardo

L’italiana NewPrinces (ex Newlat) ha sottoscritto con Carrefour un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale di Carrefour Italia sulla base di una enterprise value pari a circa 1 miliardo. L’operazione rientra nella revisione strategica avviata dal gruppo della grande distribuzione francese all’inizio dell’anno. Carrefour Italia gestisce una rete di 1.188 negozi 1 (tra cui 41 ipermercati, 315 supermercati, 820 minimarket e 12 cash & carry), e ha generato vendite, Iva inclusa, per 4,2 miliardi nel 2024, pari a circa il 4% delle vendite del gruppo. Dopo un’inversione di tendenza dal 2020 al 2022, Carrefour Italia “ha registrato un calo delle vendite, nonchĂ© un reddito operativo corrente e un free cash flow netto negativi nel 2024, in un contesto economico particolarmente difficile e competitivo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carrefour lascia l’Italia: i supermercati venduti all’italiana NewPrinces per un miliardo

