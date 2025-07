Carrefour lascia l’Italia | i supermercati passano a NewPrinces per un miliardo

È ufficiale: Carrefour lascia l’Italia. Il colosso francese della grande distribuzione ha ceduto il 100% delle attività italiane a NewPrinces, già nota come NewLat Food, per un’operazione da circa 1 miliardo di euro. Il gruppo acquirente, guidato da Angelo Mastrolia, ha firmato un accordo vincolante che prevede l’integrazione di 1.188 punti vendita, tra cui 41 ipermercati, 315 supermercati e 820 negozi di prossimità . La decisione arriva dopo un lungo periodo di difficoltà per Carrefour Italia, che nel suo ultimo bilancio ha registrato perdite per 150 milioni di euro. A pesare è stata l’incapacità di rilanciare un marchio che, nonostante la capillarità sul territorio, ha faticato a consolidare la propria posizione nel mercato italiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Carrefour lascia l’Italia: i supermercati passano a NewPrinces per un miliardo

