Carrefour lascia l’Italia e vende i suoi mille supermercati a NewPrinces per un miliardo

Roma, 24 luglio 2025 – Carrefour lascia l'Italia e vende i suoi punti vendita all'italiana NewPrinces, ex Newlat, per 1 miliardo di euro. Lo comunica la società subentrante, sul retail col marchio Gs, precisando di diventare così il secondo gruppo Italiano nel food per fatturato e il primo operatore food in termini occupazionali con 13.000 operatori diretti in Italia e più di 18.000 nel mondo, oltre a ulteriori 11.000 persone coinvolte nelle attività accessorie fornite da aziende esterne. Il closing dell'operazione è atteso entro la fine del terzo trimestre del 2025. È previsto che Carrefour reinvesta quale contributo una tantum 237,5 milioni in Carrefour Italia a sostegno del rilancio industriale e della continuità operativa mentre NewPrinces si impegna a investire al closing 200 milioni, destinati a iniziative di sviluppo, innovazione logistica e rinnovamento del brand. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carrefour lascia l’Italia e vende i suoi mille supermercati a NewPrinces per un miliardo

In questa notizia si parla di: italia - lascia - vende - suoi

“Costretto a tornare in Italia”. Isola dei Famosi 2025, il bello dell’edizione già lascia l’Honduras - La prima puntata de L’Isola dei Famosi 2025 non ha perso tempo e ha subito acceso i riflettori sulle dinamiche più accese del reality.

“Addio grande donna”. In Italia lascia una voragine immensa: era la più coraggiosa - Nel nostro tempo, il valore della memoria storica rischia spesso di essere accantonato. Ma ci sono persone che, con determinazione e lucidità , hanno dedicato l’intera esistenza a custodire e trasmettere il senso profondo della libertà , della dignità e della giustizia  conquistate a caro prezzo.

Brenda Lodigiani al timone di Bake Off Italia, l’annuncio su Instagram. Benedetta Parodi lascia dopo 12 anni - Milano, 6 maggio 2025 – Tutto pronto per una nuova edizione – la tredicesima – di ‘Bake Off Italia – Dolci in forno’, il cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros.

Carrefour lascia l’Italia: venduti i supermercati a NewPrinces Vai su X

Retegui lascia la Serie A, ufficiale il suo trasferimento all'Al Qadsiah Il saluto dell'Atalanta su Instagram: "Grazie di tutto, Mateo" #Retegui #Atalanta #AlQadsiah #Tuttosport Vai su Facebook

Carrefour lascia l’Italia: i suoi punti vendita a NewPrinces per 1 miliardo di euro; Carrefour lascia l’Italia e vende tutte le sue attività a New Princes Group; Carrefour lascia davvero l’Italia? incarico a Rothschild per la cessione.

Carrefour lascia l’Italia e vende tutte le sue attività a New Princes Group - La rete di supermercati ha una forte presenza soprattutto nel Nord Italia: 314 punti vendita in Lombardia, 202 in Piemonte, 161 in Liguria ... ilsecoloxix.it scrive

Carrefour lascia l’Italia: i suoi punti vendita a NewPrinces per 1 miliardo di euro - ROMA – Carrefour lascia l’Italia e vende i suoi punti vendita all’italiana NewPrinces, ex Newlat, per 1 miliardo di Euro. Secondo dire.it