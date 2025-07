Carrefour lascia l’Italia | attenzione agli 11 supermercati in bergamasca che occupano più di 200 addetti

Carrefour lascia l’Italia e cede le sue attività a NewPrinces, ex NewLat Food. Il gruppo italiano ha sottoscritto un accordo vincolante da circa 1 miliardo di euro con il colosso della grande distribuzione organizzata francese per acquisire il 100% di Carrefour Italia. Nella vendita sono compresi 1.188 attività , di cui 41 ipermercati, 315 supermercati e 820 punti vendita. In Bergamasca i supermercati sono 11, tre dei quali in città , con oltre 200 addetti. Dieci i franchising Carrefour Express, 7 dei quali a Bergamo. L’ultimo esercizio del gruppo francese ha segnato in Italia perdite per 150 milioni di euro, e da tempo faticava a rilanciarsi nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Carrefour lascia l’Italia: attenzione agli 11 supermercati in bergamasca che occupano più di 200 addetti

