Carbonara cento anni di storia e una nuova sede per il bar Gigino | Una passione che unisce quattro generazioni

Una nuova sede, un'offerta arricchita anche dalla pasticceria, ma sempre nel segno della tradizione di famiglia. Il bar Gigino, ormai una 'istituzione' del quartiere Carbonara, si rinnova e inaugura una nuova fase della sua storia "lunga ormai più di cento anni", dicono con orgoglio i suoi.

