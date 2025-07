Capri | molesta e minaccia delle persone poi aggredisce gli agenti Un 35enne tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Capri, aggredisce passanti e si scaglia contro la Polizia: arrestato 35enne per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato di Capri, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso uno stabile per la segnalazione di un soggetto che stava molestando e minacciando delle persone. I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da un uomo ed una donna che, indicando il soggetto in questione, hanno raccontato che il predetto li aveva dapprima offesi e poi minacciati per futili motivi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it