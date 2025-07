Caos all' ufficio verbali ok al risarcimento di 750 euro per oltraggio e minacce a due agenti della Municipale

In questi giorni è stata accettata la proposta di risarcimento di 750 euro complessivi avanzata dall'imputato di un procedimento penale per i reati di “oltraggio a pubblico ufficiale” e “violenza o minaccia”, commessi lo scorso febbraio, nell'ufficio verbali ai danni di due agenti della Polizia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Caos all'ufficio verbali, ok al risarcimento di 750 euro per oltraggio e minacce a due agenti della Municipale; Dopo le minacce risarcimento da 750 euro per due agenti della Polizia Locale; Multe ai no-vax, arriva l'annullamento, ma chi ha giĂ pagato non sarĂ rimborsato: la novitĂ nel decreto Milleproroghe.

Dopo le minacce risarcimento da 750 euro per due agenti della Polizia Locale - Nel febbraio scorso avevano ricevuto minacce ed offese da un cittadino che si era presentato nell'Ufficio Verbali della Polizia Locale di Rimini. Si legge su newsrimini.it

Multato chiede risarcimento da 300mila euro al Comune - la Nazione - Multato chiede risarcimento da 300mila euro al Comune L’uomo, sanzionato per guida in stato d’ebbrezza, ha fatto causa al Comune di Cerreto Guidi. Lo riporta lanazione.it