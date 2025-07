Can Yaman e Sara Bluma verso le nozze | l' annuncio dell' attore

Il cuore di Can Yaman batte forte per Sara Bluma e stavolta sembra fare davvero sul serio. L’attore turco, volto amato della fiction italiana e protagonista del gossip estivo, ha rivelato al settimanale Oggi di voler chiedere a breve la mano della compagna: " Sono innamorato e la sposerò. Le chiederò la mano ufficialmente in questi giorni ". Una dichiarazione che arriva a poche settimane dalla prima uscita pubblica della coppia, che ha ufficializzato la relazione sul red carpet dell’Italian Global Series Festival a Rimini, dove si sono mostrati affiatati e innamorati. Una storia che corre veloce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Can Yaman e Sara Bluma verso le nozze: l'annuncio dell'attore

