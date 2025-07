Camion sbanda in Barriera è strage di scooter

Camion sbanda in via Oriani e fa strage di motorini. I fatti sono avvenuti questa mattina. Secondo diversi testimoni presenti sul posto, il mezzo pesante avrebbe sbandato finendo addosso agli scooter regolarmente parcheggiati a bordo strada. Dopo l'incidente il camion non si sarebbe fermato e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: camion - sbanda - strage - scooter

Incidente a Torrione Alto: camion sbanda e si ribalta - Brutto incidente, nel primo pomeriggio di oggi, a Torrione Alto, all'incrocio tra via De Filippo e via Stanzione.

Incidente in A14, camion sbanda e perde il carico: code a Imola - Imola (Bologna), 5 giugno 2025 – Camion sbanda e perde il carico in autostrada, code e traffico intenso stamattina in A14 nell’Imolese.

Staggia: la grande paura. Camion sbanda e si ribalta ma per fortuna senza feriti - Poteva essere un dramma. Tutto considerato è andata bene, nel senso che non si sono verificate conseguenze a carico delle persone.

Camion sbanda in Barriera, è strage di scooter; Ancora un incidente, sbanda con la moto mentre torna dalla gita: muore davanti agli amici; Tanti giovani a Giulianello per la fiaccolata in ricordo di Christian e Alice.

In scooter sbanda e urta otto minorenni - Il Resto del Carlino - E sull’Autosole si ribalta un camion; Articolo: Scontro auto ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Ceccano, camion carico di legna si ribalta e investe uno scooter ... - Ceccano, camion carico di legna si ribalta e investe uno scooter: conducente gravemente ferito a una gamba Grave incidente stradale lungo l'ormai famigerata via Gaeta, in zona Spina. Si legge su ilmessaggero.it