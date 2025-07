Camion in fiamme in galleria fra i caselli di Pescara Ovest e Pescara Nord lungo l' A14 | 6 km di coda

Disagi e traffico paralizzato lungo l'autostrada A14 fra Pescara Ovest e Pescara Nord, lungo la carreggiata verso Ancona, per un camion in fiamme all'altezza del km 369. All'interno del tratto chiuso ci sono 6 km di coda in via di smaltimento e si viaggia su una sola corsia. Chi proviene da Bari. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: pescara - lungo - camion - fiamme

In Abruzzo per la prima volta in dieci anni tutti i 113 punti di campionamento lungo la costa risultano conformi ai parametri di legge. A certificarlo è l’Arpa, che ha rilevato acque pienamente balneabili lungo tutto il litorale regionale, grazie anche ai migliorament Vai su Facebook

Camion in fiamme in galleria fra i caselli di Pescara Ovest e Pescara Nord lungo l'A14: 6 km di coda; Incidente sulla A14 in Abruzzo, camion in fiamme: traffico paralizzato; A14, camion in fiamme: l’autista stacca la motrice ed evita il peggio (Video e foto).

Incidente sulla A14 in Abruzzo, camion in fiamme: traffico paralizzato - Un grave incidente si è verificato oggi lungo l'autostrada A14, nel tratto compreso tra Val Vibrata e Giulianova, nel Teramano. Riporta laquilablog.it

Auto in fiamme: quattro chilometri di coda tra Pescara Ovest e Pescara Nord - Oltre quattro chilometri di coda e inevitabili disagi, ma intervento di massima urgenza per risolvere la situazione il prima possibile. Scrive msn.com