Camion autospurghi esce di strada e si rovescia | 2 feriti

Cotignola (Ravenna), 24 luglio 2025 – Grande spavento oggi intorno alle 16, lungo la SP8 'Naviglio' alle porte di Cotignola a causa della paurosa uscita di strada di un camion 'autospurghi'. Il bilancio è di due uomini feriti, uno dei quali trasportato in elicottero all'ospedale 'Bufalini' di Cesena. Per cause al vaglio del nucleo 'Infortunistica' della Polizia Locale della Bassa Romagna, il conducente dell'autocarro, che aveva a bordo una persona, procedeva lungo la 'Canale Naviglio' con direzione di marcia Bagnacavallo-Faenza, quanto nei pressi dell' intersezione con via Cassinetta ha perso il controllo del mezzo, finendo nel canale a lato della strada e terminando la sua corsa su una fiancata.

