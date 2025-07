Cambiaso Juve, l’agente rivela un retroscena sull’interesse del Manchester City e sul futuro del terzino bianconero: le parole. L’agente di Andrea Cambiaso, terzino della Juve, Giovanni Bia ha parlato a Sky Sport per analizzare i rumors dell’interessamento del Manchester City di Guardiola per l’esterno Azzurro. Inoltre, ha parlato anche del futuro del calciatore sempre piĂą in bianconero e del nuovo acquisto Joao Mario. PAROLE – «Siamo stati informati e abbiamo dato la disponibilitĂ , cercando di capire come andasse la trattativa. Poi purtroppo non è andata in porto perchĂ© in quel momento il City ha avuto problemi seri ed è dovuto intervenire sul mercato comprando Khusanov, Reis e Nico Gonzalez. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cambiaso Juve, l’agente rivela: «Avevamo dato la disponibilità al Manchester City. L’offerta da 70 milioni era vera? Vi dico questo e sul futuro…». Poi sentenzia su Joao Mario