Calhanoglu Inter Romano chiarisce | Ha chiuse le porte alla cessione Era un pallino del Fenerbahce ma ecco cos’è successo

. Il retroscena. La vicenda che ha visto Hakan Calhanoglu al centro delle voci del mercato Inter è giunta a una conclusione definitiva. A fare chiarezza sulla situazione è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha spiegato attraverso il suo canale YouTube come il centrocampista turco abbia deciso di restare all’ Inter. Dopo settimane di speculazioni sul suo futuro, l’ex giocatore del Milan ha escluso una cessione, dichiarando chiaramente la sua intenzione di continuare con i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, Romano chiarisce: «Ha chiuse le porte alla cessione. Era un pallino del Fenerbahce ma ecco cos’è successo»

In questa notizia si parla di: inter - calhanoglu - romano - chiarisce

Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna – VIDEO - di Redazione Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna la finale. Le immagini del gol.

Champions, Inter-Barcellona: super Lautaro, la sblocca e si procura il rigore, tira e segna Calhanoglu. Festa a San Siro Live 2-0 al 45' - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

Inter-Barcellona 2-0 al 45?: Lautaro Martinez e Calhanoglu con coraggio! - Il primo tempo di Inter-Barcellona termina sul punteggio di 2-0. Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti della gara valida per il ritorno della semifinale di Champions League ( segui QUI il nostro live testuale ).

Non solo il francese: anche Gaia Lucariello, la moglie dell'ex allenatore dell'Inter Inzaghi, e la punta austriaca, migliore amico di Hakan, hanno messo mi piace al suo post Vai su Facebook

L'agente Calhanoglu chiarisce: Prossima stagione sarà all'Inter; Calciomercato: ufficiale Lang al Napoli, Inter blinda Calhanoglu, Roma su Wesley; Rassegna: Inter, Marotta chiarisce la posizione di Chalanoglu. Retegui, il saluto all’Atalanta e al calcio italiano.

Romano: “Calhangolu resta all’Inter. Mai nessuna offerta dal Fenerbahce: ecco il perché” - Nella giornata di ieri era stato lo stesso giocatore a chiarire la sua posizione. Segnala fcinter1908.it

Calhanoglu resta all’Inter, il Fenerbahce non ha mai presentato un’offerta - A chiarire una vicenda che nelle ultime settimane aveva alimentato non poche speculazioni è stato Fabrizio Romano , esperto di calciomercato, che su YouTube ha ribadito come Hakan Calhanoglu non abbia ... informazione.it scrive