Hakan Calhanoglu, al termine di una telenovela durata oltre un mese, resterà all’Inter. A confermare tale realtà è stato il giornalista Fabrizio Romano. LA CERTEZZA – Hakan Calhanoglu e l’Inter proseguiranno la propria avventura insieme, nonostante le voci provenienti dalla Turchia e i tentativi di spingere il numero 20 verso il ritorno in patria. Ora è il momento di ricomporre la frattura interna allo spogliatoio nerazzurro, in particolare con il capitano Lautaro Martinez, per poter tornare a pensare unicamente al bene dell’Inter. Calhanoglu resta all’Inter, la conferma di Romano. IL CHIARIMENTO – A ribadire l’evoluzione della situazione di mercato di Calhanoglu, il quale farà parte della rosa dell’Inter nella prossima stagione, è stato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Calhanoglu e la parola ‘fine’! Inter sempre chiara