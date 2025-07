Caldo africano agli sgoccioli in arrivo temporali intensi e temperature giù di 10-15 gradi

Stop del caldo africano: temporali anche intensi in arrivo e temperature giù di 1015 gradi al sud.A dirlo è il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com.«Le roventi masse d’aria di origine nordafricana verranno definitivamente spazzate via a partire da domenica 27 luglio, soppiantate da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: caldo - africano - arrivo - temporali

Niente caldo africano e tanta pioggia, sole solo nel weekend: le previsioni meteo - (Adnkronos) – Niente caldo africano ma, anzi, tanta pioggia con temporali attesi sull'Italia. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, venerdì 9 maggio, e per i giorni a venire.

Meteo pazzo, maltempo e caldo africano: le previsioni - (Adnkronos) – Meteo pazzo la prossima settimana. L’Italia sarà come divisa in due tra violenti temporali (e pure grandinate) e l’improvvisa avanzata del caldo anticiclone africano.

Meteo pazzo, maltempo e caldo africano: le previsioni - (Adnkronos) – Meteo pazzo la prossima settimana. L'Italia sarà come divisa in due tra violenti temporali (e pure grandinate) e l'improvvisa avanzata del caldo anticiclone africano.

Il caldo africano ha le ore contate: le temperature scendono di 10-15°, temporali in arrivo https://ift.tt/nqbBhWj https://ift.tt/lwe7kUa Vai su X

#3BMeteo Weekend con altri temporali. Stop al caldo africano con netto calo termico. I dettagli Vai su Facebook

Temporali in arrivo nelle Marche dopo il caldo africano: ecco quando; Meteo: tra poco Grandine e Supercelle, attenzione a queste Regioni; Brusco break al caldo africano nelle Marche: weekend con temporali e temperature in picchiata, rischio grandin.

Ciclone Circe in arrivo dall'Irlanda, stop al caldo africano: ecco dove e quando. Le previsioni del weekend - Virata in gran parte d'Italia: con il ciclone Circe in arrivo dall'Irlanda finisce il grande caldo africano. Da msn.com

Meteo, arriva il ciclone Circe dall'Irlanda (e finisce il caldo africano) - Virata in gran parte d'Italia: con il ciclone Circe in arrivo dall'Irlanda finisce il grande caldo africano. Lo riporta msn.com