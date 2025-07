La Roma è pronta a mettere a segno un nuovo colpo in difesa in questa finestra estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i giallorossi sarebbero sempre più vicini a chiudere l’accordo per Daniele Ghilardi, difensore centrale classe 2003 di proprietà dell’ Hellas Verona. I due club sarebbero vicini ad un’intesa di poco superiore ai 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore, che spinge per il trasferimento nella capitale nonostante diverse offerte dall’estero. AS Roma are closing in on Daniele Ghilardi deal, agreement almost done for the defender with fee over €10m. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Ghilardi più vicino: ad un passo l’accordo con il Verona