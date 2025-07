Calciomercato Roma Elmas non svanisce | il Lipsia detta i tempi

La Roma sta valutando nuovi profili per rinforzare la trequarti e tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza c’è anche Eljif Elmas. Il classe 1999 macedone, attualmente di proprietà del Lipsia, ha chiuso la scorsa stagione con una parentesi in prestito al Torino. Il club giallorosso ha avviato i primi sondaggi per capire le condizioni economiche del possibile affare, che potrebbe concretizzarsi in questa finestra di mercato. Un ritorno in Italia è possibile. Elmas conosce bene la Serie A per aver indossato la maglia del Napoli dal 2019 al 2024, e non escluderebbe affatto un ritorno nel nostro campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

