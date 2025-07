Calciomercato Napoli un altro campione d' Italia saluta gli azzurri

Un altro campione d'Italia saluta il Napoli. Per Cyril Ngonge al Torino, infatti, manca solamente l'annuncio ufficiale, ma tutto è stato fatto.L'attaccante ha sostenuto nelle scorse ore le visite mediche e in serata ha raggiunto anche il ritiro granata in Trentino. Il belga si trasferirĂ alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Infortuni Napoli, non soltanto Lobotka: novità da un altro big - Per il Napoli, oltre che su Lobotka, ci sono delle novità su un altro big di Conte. Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver battuto il Lecce sabato scorso, è pronto per un’altra tappa fondamentale verso lo scudetto.

Napoli-Genoa (domenica 11 maggio 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gli azzurri possono fare un altro passo verso lo scudetto - Conte è stato profeta in patria e l’insidiosa trasferta sul campo del Lecce si è risolta con la vittoria 1-0 grazie alla punizione di Raspadori, con il Napoli che ha mantenuto il vantaggio sull’Inter confermando l’antico teorema secondo il quale i campionati si vincono con la migliore difesa e gli azzurri nelle ultime quattro vittorie […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Non solo De Bruyne, altro nome dalla Premier per il Napoli: Manna scatenato - Il Napoli è pronto a scatenarsi nella prossima sessione di calciomercato, in Premier League oltre De Bruyne c’è un altro nome Il Napoli, da quanto emerso nelle ultime ore, sembra intenzionato a divertirsi e sorprendere in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Napoli, un altro campione d'Italia saluta gli azzurri

Un altro scalpo per l’ex Bucchi: battuto il Napoli - L’aria estiva probabilmente ha prodotto una spinta in più all’Arezzo dell’ex Cristian Bucchi che nel test amichevole di martedì ... Riporta ilrestodelcarlino.it