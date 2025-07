Calciomercato Milan spunta l’idea dell’ex Toro! Affare possibile è lui l’alternativa a… Gli aggiornamenti

Calciomercato Milan, spunta l’idea dell’ex terzino del Torino! L’affare ora è possibile, è lui l’alternativa a. Gli aggiornamenti Il Milan intensifica le operazioni di mercato con l’obiettivo di rinforzare la fascia destra. Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, ex uomo mercato della Lazio noto per la sua abilitĂ nel pescare talenti, e il tecnico Massimiliano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, spunta l’idea dell’ex Toro! Affare possibile, è lui l’alternativa a… Gli aggiornamenti

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

? #Calciomercato #Milan, spunta la suggestione Marco #Asensio! Il fantasista del PSG sarebbe un'idea intrigante per rinforzare la trequarti rossonera. Ecco qual è la situazione attuale #ACMilan #Asensio #Rossoneri

Calciomercato Juve, via Nico Gonzalez! Dall'Arabia spunta l'ex obiettivo, c'è anche l'idea Bissouma L'ex viola ormai è ai margini del progetto tecnico di Tudor: il Mondiale negli Usa è alle porte e non vuole rischiare di finire fuori dalla Selección Inizialmente, Ni

La Juventus su Xhaka: l'ex obiettivo del Milan è l'ultima idea per il centrocampo, costi e condizioni dell'affare; Calciomercato Milan: per la porta spunta l'idea Mattia Perin della Juventus; Milan, casting a centrocampo: spunta anche Bondo. Idea Pezzella a sinistra.

Calciomercato Milan, rebus Torriani! Pazza idea in Serie A - Calciomercato Milan, da risolvere il rebus legato al futuro di Torriani: spunta l'idea Lecce, Corvino lo ha chiesto in prestito Il calciomercato estivo è ormai nel vivo e le squadre si muovono per rin ...

Kolo Muani vuole la Juventus ma spunta il Milan: tutto sull'attaccante che Luis Enrique ha messo tra i "silurati" - Dopo il prestito, con ottimi risultati, alla Juventus, il francese è tornato al Psg ma non ha di certo disfatto le valigie.