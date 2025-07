Calciomercato Milan per l’attacco occhio anche a Kolo Muani | il punto

Randal Kolo Muani, rientrato al PSG dalla Juventus per fine prestito, può diventare un obiettivo di calciomercato del Milan per l'attacco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, per l’attacco occhio anche a Kolo Muani: il punto

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Kolo Muani vorrebbe ritornare alla Juventus anche nella prossima stagione, ma il Newcastle è entrato in trattativa col PSG per l'attaccante francese. Le novità sul calciomercato bianconero. Vai su Facebook

Kolo Muani e Rashford, che sfida tra Milan e Juve: ma c'è la concorrenza estera; Calciomercato Juve: la grana Vlahovic, Kolo Muani spera di restare, ma il PSG…; Le notizie di mercoledì 8 gennaio 2025 sul calciomercato: Dani Olmo resta al Barcellona, sfuma l'idea del Milan. Juve, Kolo Muani primo obiettivo per l'attacco.

Milan, pista Vlahovic per l'attacco: contatti con la Juventus - L'ultima pista per regalare un centravanti a Max Allegri porta al serbo della Juventus, sempre più ai margini del progetto bianconero con l'arrivo di Jonat ... Segnala msn.com

Mercato Milan, Tare prepara la beffa a Comolli! Top player nel mirino, Allegri ha dato il suo ok - Mercato Milan, Igli Tare può preparare la beffa a Comolli e alla Juve: primi contatti con il PSG per Kolo Muani. Secondo milannews24.com