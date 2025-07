Calciomercato Juventus salta il ritorno di Audero Quattro nomi per il centrocampo

Mentre ci avviamo verso la fine del mese di luglio, la Juventus ha iniziato la preparazione estiva che da qui fino ad inizio campionato sarà affiancata dal tentativo di rinforzare la rosa a disposizione di Tudor. Sono ancora tante le operazioni che i bianconeri vorrebbero chiudere in tema di mercato, a partire dall’attacco, con Kolo Muani che resta il principale obiettivo. L’idea della Vecchia Signora sarebbe però anche quella di trovare un vice Di Gregorio, vista la probabile cessione di Mattia Perin. Accordo tra Como e Cremonese per Audero. Nei giorni scorsi sembrava che il nome di Emil Audero potesse essere il prescelto per diventare il nuovo secondo portiere, ma il ritorno a Torino del classe ’97 sembrerebbe essere sfumato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, salta il ritorno di Audero. Quattro nomi per il centrocampo

In questa notizia si parla di: juventus - calciomercato - salta - ritorno

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista.

Calciomercato Juventus: l’Arsenal punta un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono strappare lui dal campionato italiano, ecco chi è - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus: l’Arsenal vuole un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono lui del campionato italiano.

Calciomercato Juventus: sirene dall’Arabia e dalla Premier League per l’obiettivo bianconero. Scenario chiaro in vista dell’estate - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus: risuonano sirene dall’Arabia Saudita e dalla Premier League per l’obiettivo di Giuntoli.

#Inter - #NicoGonzalez piano B se salta #Lookman: intreccio e scambio con #Frattesi con la #Juventus (Repubblica) Vai su X

Salta tutto tra Juventus e Nottingham Forest. Come riportato da Fabrizio Romano, il club inglese ha deciso di interrompere le trattative per Timothy Weah e Samuel Mbangula, inizialmente coinvolti in una possibile doppia operazione. Il Nottingham ha scelto di Vai su Facebook

Juventus, c'è frattura per Gatti: quando torna, quante e quali partite salta, le soluzioni di Tudor; Juve, senza Champions salta anche Kolo Muani. Roma-Dovbyk, aria di addio; Messaggero - Simone Inzaghi obiettivo della Juventus se salta Conte: Elkann pronto a muoversi, cosa c'è di vero.

Juve, salta l’acquisto: inserimento a sorpresa - Salta il trasferimento che sembrava ormai fatto: la Juventus cerca di approfittarne La sessione estiva di calciomercato entra nel vivo con annunci imminenti e brusche frenate. Riporta informazione.it

Juventus-Douglas Luiz, è rottura: il brasiliano non si presenta al ritorno - Il centrocampista brasiliano, arrivato la scorsa estate con grandi aspettative e un pedigree importa ... Scrive torinotoday.it