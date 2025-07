Calciomercato Juventus | Comolli punta su Molina possibile scambio con Vlahovic

Nuovo giorno di calciomercato in casa Juventus. Dopo aver chiuso lo scambio tra Alberto Costa e Joao Mario, il DG Damien Comolli starebbe andando all-in su Nahuel Molina. L’argentino ex Udinese è un giocatore su cui Igor Tudor avrebbe messo gli occhi da tempo, in quanto lo considera un giocatore di livello assoluto nel suo ruolo. L’allenatore bianconero ama giocare con i quinti e chi meglio dell’esterno argentino potrebbe fare quel ruolo. Inoltre Molina conosce molto bene il calcio italiano, avendo giocato nell’Udinese. Molina dunque sarebbe l’opposto perfetto a Cambiaso, per quanto riguarda qualitĂ e sostanza. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus: Comolli punta su Molina, possibile scambio con Vlahovic

