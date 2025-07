Calciomercato Inter Women continuano i movimenti | ufficiale il prestito di Beatrix Förd?s al Norimberga

Calciomercato Inter Women, continuano i movimenti di mercato: la terzina ungherese Beatrix Förd?s ceduta in prestito al Norimberga fino al 2026. Il calciomercato Inter Women continua a muoversi sul mercato, e oggi ha ufficialmente annunciato la cessione a titolo temporaneo di Beatrix Förd?s, giovane terzina ungherese classe 2002, al Norimberga. La durata del prestito si estenderà fino al 30 giugno 2026, permettendo alla calciatrice di accumulare esperienza in una nuova realtà, quella tedesca, e di continuare il suo sviluppo. Beatrix Förd?s, che ha già dimostrato ottime qualità nel ruolo di terzina nella Serie A Femminile, avrà ora l’opportunità di mettersi alla prova in una competizione diversa, aumentando il suo bagaglio tecnico e umano in un campionato competitivo come la Frauen-Bundesliga. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter Women, continuano i movimenti: ufficiale il prestito di Beatrix Förd?s al Norimberga

In questa notizia si parla di: inter - women - beatrix - förd?s

Juventus-Inter Women: le convocate di Piovani per l’ultima della stagione! - Gianpiero Piovani convoca ventisei giocatrici per Juventus-Inter Women, sfida valida per la decima e ultima gara di poule scudetto.

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell’ Inter Women si è chiusa con una bella vittoria contro la Juventus campione d’Italia.

Inter Women, la società nerazzurra è vicina all’acquisizione definitiva del portiere Cecilia Ran Runarsdottir: le cifre e i dettagli – ESCLUSIVA - di Redazione Inter Women, la società nerazzurra è vicina all’acquisizione definitiva di Cecilia Ran Runarsdottir dal Bayern Monaco: la cifra record.