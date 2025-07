Calciomercato Inter si infittisce sempre di più la trama per Lookman | la volontà del giocatore è chiara

Calciomercato Inter, continua inesorabilmente la telenovela Lookman: un intrigo di mercato tra sogni e numeri. È un intrigo a tre che sa di hit estiva, un tormentone che infiamma il mercato: Ademola Lookman e l’ Inter si piacciono eccome. I rispettivi desideri sembrano disegnati per incontrarsi: l’attaccante nigeriano sente che i tempi per salutare Bergamo siano ormai maturi, e il club nerazzurro, dopo l’avvicendamento in panchina tra Simone Inzaghi e Cristian Chivu, è pronto a cambiare pelle. Meno 3-5-2 e più fantasia, dribbling, strappi: esattamente ciò che l’ex Leicester può offrire. Con l’ Atalanta, però, la situazione è in stallo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, si infittisce sempre di più la trama per Lookman: la volontà del giocatore è chiara

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Lookman-Inter, c'è una doppia strategia per chiudere: i dettagli - Anzi, l’Inter ha in mente una doppia strategia per provare a chiudere l’affare di Ademola Lookman. Segnala msn.com

Inter, pronto il rilancio per Lookman: c'è l'ok di Oaktree, cosa filtra dall'Atalanta - Ademola Lookman rappresenta la priorità assoluta per l'Inter, a caccia di ulteriori rinforzi di spessore dopo aver esibito già in occasione del Mondiale per club i volti nuovi di Luis Henrique e Sucic ... Si legge su calciomercato.com