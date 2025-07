Calciomercato Inter il punto sulle trattative per Lookman e Leoni Chi è la priorità per Chivu? Le ultime

Calciomercato Inter, i nerazzurri valutano se affondare il colpo per Leoni o per Lookman! Tutti i dettagli sulle trattative. L’ Inter lavora senza sosta sul mercato, divisa tra colpi di prospettiva e un grande obiettivo per l’attacco: Ademola Lookman. La trattativa con l’ Atalanta è in stand-by, con il club nerazzurro pronto a rilanciare l’offerta iniziale di 40 milioni dopo aver ricevuto il via libera dal fondo Oaktree. I bergamaschi, però, non intendono fare sconti e continuano a chiedere una cifra vicina ai 50 milioni, forte anche del tesoretto incassato per la cessione di Retegui dopo l’anno da capocannoniere in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

