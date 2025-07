Calciomercato Inter 50 milioni per Pio Esposito? Rifiuto clamoroso | scelta azzardata o visione di futuro?

Calciomercato Inter, rinviata al mittente una proposta per il centravanti Pio Esposito! Le ultime sull’attaccante ex Spezia. Cinquanta milioni di euro per Francesco Pio Esposito. Una cifra che, solo a pronunciarla, sembra quasi surreale per un ragazzo classe 2005 che non ha ancora esordito in Serie A. Eppure, l’ Inter ha detto «no, grazie». Una decisione che lascia spazio a mille interpretazioni: coraggio e lungimiranza oppure un rischio eccessivo? Solo il tempo dirà se la strategia dei nerazzurri sarà ricordata come una mossa geniale o come un clamoroso autogol di mercato. Lo ha confermato anche Mario Giuffredi, procuratore del giovane attaccante: «L’Inter è consapevole del valore di Pio Esposito, tanto che ha rifiutato offerte da 50 milioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, 50 milioni per Pio Esposito? Rifiuto clamoroso: scelta azzardata o visione di futuro?

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

Esposito nella top-11 finale della Serie B: l’Inter riflette sul futuro! - Francesco Pio Esposito, ieri sera, ha chiuso la sua regular season con la maglia dello Spezia in Serie B con un gol.

Esposito brilla con lo Spezia: 17 gol e un futuro da scrivere con l’Inter - Francesco Esposito è senza dubbio una delle rivelazioni più brillanti della stagione di Serie B. L’attaccante classe 2005, in prestito dallo Spezia ma di proprietà dell’Inter, ha chiuso la stagione regolare con 17 reti all’attivo, la sua miglior annata in carriera, confermando tutto il potenziale che in casa nerazzurra conoscono bene fin dai tempi del settore giovanile.

