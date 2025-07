Calcio Serie C Pianese | il calendario delle amichevoli Esordio sabato 2 agosto con il Grosseto

Prosegue, con il piede sull’acceleratore, la preparazione della Pianese. I ragazzi di Birindelli, stanno mettendo benzina nel motore, in vista dell’inizio della nuova stagione sportiva (nella giornata di domani saranno ufficializzati i gironi). Tre le amichevoli che Simeoni (nella foto) e compagni si troveranno ad affrontare durante il ritiro e tutti e tre i test si svolgeranno al Comunale di Piancastagnaio. Impegni fondamentali per riprendere confidenza con il campo, con il ritmo partita e valutare il livello di condizione dopo la prima fase di preparazione. La prima amichevole andrĂ in scena sabato 2 agosto, con start alle 18: avversario di turno il Grosseto di Indiani, squadrone allestito per la vittoria del campionato di Serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. Pianese: il calendario delle amichevoli. Esordio sabato 2 agosto con il Grosseto

