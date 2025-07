Calcio il presidente Gravina Figc gela Rimini | E' iscritta ma non c' è la forza per sostenere la stagione

Al termine del Consiglio Federale svoltosi giovedì (24 luglio) in Figc, il presidente federale Gabriele Gravina ha parlato nel consueto punto stampa. E ha citato anche la situazione della Rimini Calcio: “Abbiamo reintegrato gli organici, c’è la riammissione della Pro Patria e due ripescaggi, uno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Calcio: morto l’ex presidente del Pisa Carlo Battini - E' morto nella serata di oggi, 15 maggio 2025, Carlo Battini ex presidente del Pisa Calcio. Aveva 86 anni L'articolo Calcio: morto l’ex presidente del Pisa Carlo Battini proviene da Firenze Post.

Lutto nel calcio italiano: scomparso a 91 anni lo storico presidente - Aveva fondato e guidato l’Associazione Italiana Calciatori per ben 43 anni, dal 1968 al 2011. È ricordato come il primo e vero leader sindacale dei calciatori.

Lutto nel calcio e nell'imprenditoria: è morto Carlo Battini, ex presidente del Pisa - Ha fatto in tempo a vedere il 'suo' Pisa volare in Serie A, prima che la malattia che lo affliggeva da tempo lo stroncasse: Carlo Battini, ex presidente dei nerazzurri tra il 2009 e il 2015, si è spento all'età di 86 anni nella giornata di giovedì 15 maggio.

Il presidente @FIGC #Gravina ha “intuito” che “forse”per i 5 stadi italiani che dovrebbero ospitare gli europei nel #2032 ci potrebbero essere dei problemi di adeguamento agli standard #Uefa. Forse dovrebbe cambiare mestiere? Vai su X

Volano gli stracci e non si placano le polemiche tra il patron della Salernitana Iervolino e il presidente della FIGC Gabriele Gravina. E mentre il presidente della Salernitana sostiene che non si sarebbe dovuto giocare il Play Out, il presidente Gravina non solo Vai su Facebook

GRAVINA (Pres. FIGC): “Serie C, più rigore su regole di ingresso o riforma campionati. Proporremo un cambiamento” - Nel confermare, senza sorpresa alcuna, l’integrazione nell’organico di Serie C per la prossima stagione di Pro Patria (riammissione), Inter U23 e Ravenna (ripescaggi) a completamento del numero delle ... tuttocalciocatania.com scrive

Calcio femminile, Gravina: "Non è un problema di ingaggi ma dobbiamo allargare la base" - Queste ragazze sono state straordinarie perché hanno lanciato un messaggio di grande ... Da msn.com