Calcio femminile la Nazionale da Mattarella | azzurre ancora amareggiate per arbitraggio semifinale

A distanza di due giorni dalla sconfitta con l’Inghilterra nella storica semifinale agli Europei di Calcio femminile l’Italia è stata ricevuta dal presidente Mattarella. Una giornata importante, per tutte una vera novitĂ che però non riesce a nascondere totalmente l’amarezza per un finale che non doveva andare così. Proprio allo scadere dei tempi di recupero infatti l’arbitro fischia un rigore dubbio senza l’intervento del Var: “C’è amarezza senza dubbio – confessa Cristiana Girelli, la capitana – per quanto riguarda il fallo purtroppo sappiamo che se l’arbitro fischia è difficile che il Var intervenga, in una partita così importante che vale la finale io ci avrei pensato un po’ prima di fischiare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio femminile, la Nazionale da Mattarella: azzurre ancora amareggiate per arbitraggio semifinale

In questa notizia si parla di: calcio - femminile - mattarella - semifinale

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Il cammino delle azzurre è comunque onorevole. Non capitava da 28 anni che le azzurre si presentassero alle semifinali.

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale - All’Italia non riesce l’impresa, l’Inghilterra batte le azzurre nella semifinale degli Europei di calcio femminile e accede alla finale.

Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra - Ginevra, 22 luglio 2025 – Sconfitta amarissima per le azzurre, battute 2-1 ai supplementari dall’Inghilterra campione in carica in semifinale ai campionati europei.

La Nazionale femminile di calcio è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Mattarella,al rientro dalla partecipazione a Euro Woman 2025,conclusa con la semifinale contro l'Inghilterra. Con le azzurre lo staff tecnico guidato dal ct,Soncin. Vai su X

La Nazionale femminile di calcio è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al rientro dalla partecipazione a Euro Woman 2025, conclusa con la semifinale contro l’Inghilterra. Insieme con le azzurre e lo staff tecnico guidat Vai su Facebook

L'Italia femminile incontra Mattarella al Quirinale dopo gli Europei 2025; Mattarella riceve la nazionale di calcio femminile: Le donne faticano dalla preistoria, c'è ancora da fare; Calcio, la Nazionale femminile da Mattarella: azzurre ancora amareggiate per arbitraggio semifinale.

Le Azzurre del Calcio da Mattarella: "meritiamo rispetto e visibilità" - Dopo l'eliminazione nella semifinale degli Europei 2025, la Nazionale femminile è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come scrive libero.it

Mattarella e la Nazionale di calcio femminile: la foto in posa al Quirinale - Una foto di gruppo con le ragazze della nazionale e il ct Andrea Soncin per un sogno europeo che sfuma alle semifinali. Si legge su msn.com