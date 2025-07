Calcio femminile Gravina | Non è un problema di ingaggi ma dobbiamo allargare la base

“ Non è un problema di salari Ă© un problema di aumentare la base. Queste ragazze sono state straordinarie perchĂ© hanno lanciato un messaggio di grande attrazione verso il calcio femminile. Fino a qualche settimana fa nessuno probabilmente conosceva la grandezza di questa squadra e ora oltre 4 milioni di italiani hanno seguito la semifinale di martedì in un periodo in cui si è tutti in vacanza. Questo aumenta il valore straordinario dell’impresa. Prendendo questo meraviglioso spot delle ragazze dobbiamo puntare tutto sull’allargamento della base”. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina dopo l’incontro al Quirinale tra il presidente Mattarella e la nazionale femminile di calcio reduce da una semifinale (persa con l’Inghilterra) agli europei. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio femminile, Gravina: "Non è un problema di ingaggi ma dobbiamo allargare la base"

In questa notizia si parla di: problema - calcio - femminile - base

Juventus Women, Sofia Cantore vola negli USA? Mega plusvalenza per le bianconere, ma apre il tema sul problema del calcio femminile in Italia - Juventus Women, Sofia Cantore potrebbe lasciare le bianconere: maxi offerta dagli USA. Per la Juve una plusvalenza enorme, ma solleva un problema La Juventus Women potrebbe presto dover salutare Sofia Cantore, protagonista assoluta della recente stagione bianconera.

Vaciago commenta la disfatta in Norvegia dell’Italia: «Investiamo male. C’è un problema di vocazione al calcio delle nuove generazioni» - Vaciago commenta la disfatta in Norvegia dell’Italia: «Investiamo male. C’è un problema di vocazione al calcio delle nuove generazioni» Nell’edizione odierna di Tuttosport, nel corso del suo articolo di fondo, Guido Vaciago ha analizzato la sconfitta per 3-0 in Norvegia della Nazionale italiana, cercando di analizzare da dove nasce il profondo periodo buio degli azzurri […]

*Leggi come fosse una telecronaca* ? Si avvicina il momento di scendere in campo. La tensione è palpabile, ma le Azzurre sapranno ritagliarsi il proprio spazio. Commentate per far esplodere il vostro sostegno! Nazionale Femminile di Calcio #EsselungaX Vai su Facebook

Calcio femminile, Gravina: Non è un problema di ingaggi ma dobbiamo allargare la base; Gravina: “Salari non sono il problema, serve ampliare la base del calcio femminile”; Calcio femminile, la Nazionale da Mattarella: azzurre ancora amareggiate per arbitraggio semifinale.

VIDEO: Mattarella alla nazionale di calcio femminile: Complimenti per gli europei, vi ho seguite - Non ve lo dico perché qualcuno me l'ha fatto sapere o per quanto ho letto sui giornali o sui siti web, ma perché vi ho seguito, l'orar ... Segnala informazione.it

Calcio femminile, Gravina: "Non è un problema di ingaggi ma dobbiamo allargare la base" - (LaPresse) “Non è un problema di salari é un problema di aumentare la base. Secondo stream24.ilsole24ore.com