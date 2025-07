Cagliari Galatasaray 1-3: sconfitta per i rossoblĂą di Pisacane a Linz. Il racconto della partita e le ultimissime Nella suggestiva cornice della Raiffeisen Arena di Linz, in Austria, Cagliari e Galatasaray si sono affrontati in una vibrante amichevole estiva, valida come secondo test precampionato per entrambe le squadre. Il match, disputato il 23 luglio alle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cagliari Galatasaray 1-3: sconfitta per i rossoblù di Pisacane a Linz. Il racconto della sfida