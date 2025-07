cagliari arriva folorunsho dal napoli

A Cagliari arriva Michael Folorunsho. A darne l’annuncio è la stessa societĂ sarda che tramite i propri profili social ha comunicato l’ingaggio del centrocampista in arrivo dal Napoli. Cagliari, il comunicato. Così la SocietĂ sarda: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michael Folorunsho dal Napoli, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Centrocampista completo, di grande fisicitĂ e dinamismo, Folorunsho è nato a Roma nel 1998. Sin dagli esordi, si contraddistingue per essere un giocatore in grado di abbinare quantitĂ e qualitĂ . 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

