Caccia a Cubeddu la ' primula rossa' della Sardegna

AGI - Attilio Cubeddu, dei quattro inseriti nell'elenco dei " latitanti di massima pericolositĂ " stilato dal ministero dell'Interno (gli altri sono Giovanni Motisi, Renato Cinquegranella e Roberto Mazzarella ) è quello che da piĂą tempo ha fatto perdere le proprie tracce. Nome storico dell'Anonima sequestri sarda, nasce ad Arzana, in provincia di Nuoro, il 2 marzo 1947 e dopo diversi reati commessi da giovanissimo si scopre una vocazione per i rapimenti. L'ascesa criminale e la fuga. Questa ' industria ' che tra gli anni Settanta e Ottanta fa molte vittime illustri e colpisce non solo in Sardegna, ma anche ad esempio in Toscana ed Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Caccia a Cubeddu, la 'primula rossa' della Sardegna

L’ultima caccia a Cubeddu, la primula rossa sarda in fuga da ventotto anni - Maxi blitz in Ogliastra per scovare il super latitante che partecipò al sequestro Soffiantini. Si cerca chi possa averlo agevolato

