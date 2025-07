Il Napoli direttamente dal ritiro ribadisce l’intenzione di restare competitiva per la corsa al titolo e, anzi, rilancia le proprie ambizioni con parole chiare e decise. Lo ha ribadito Alessandro Buongiorno che ha parlato a Sky Sport dal ritiro estivo dei partenopei. DAL RITIRO – Il centrale difensivo, reduce da una stagione di alto livello con il Torino e ora chiamato a essere protagonista in una big, non si nasconde: « Non sarĂ facile, abbiamo uno scudetto sul petto e dovremo cercare di difenderlo con le unghie e con i denti. Stiamo lavorando per questo: per arrivare al nostro massimo all’inizio del campionato». 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Buongiorno lancia la sfida: «Napoli, vogliamo difendere lo scudetto!»