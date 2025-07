Buon onomastico Cristina oggi 24 luglio | immagini di auguri da inviare via social

Oggi 24 luglio si festeggia Santa Cristina di Bolsena (detta la Grande Martire da la Chiesa Ortodossa). La venerazione della santa risale al VI secondo, secondo la tradizione la credente cristiana fu martirizzata durante il periodo delle persecuzioni di Diocleziano. Santa Cristina tra le vittime delle persecuzioni di Diocleziano. Tragica fine che viene ricostruita nella Passione di Cristina, uno scritto agiografico che risale al VI secolo. All’etĂ di 11 anni la Santa, per la sua straordinaria bellezza, venne segregata in una torre dal padre, Urbano che era ufficiale dell’imperatore. Divenuta cristiana il genitore cercò in tutti i modi di far cambiare idea alla figlia e rinuciare alla fede. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

