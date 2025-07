Buchanan Villarreal il retroscena di Romano | Per tornare in Spagna ha frenato quell’altra trattativa ben avviata

. Le parole del giornalista. Tajon Buchanan, esterno canadese classe 1999, è ormai a un passo dal trasferimento definitivo al Villarreal. L’operazione si sta concludendo e, come confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano in un video sul suo canale YouTube, il trasferimento sarĂ ufficiale a breve. Il retroscena della trattativa. Secondo Romano, la trattativa per il trasferimento di Buchanan si è avvicinata alla sua conclusione dopo una serie di tentativi. Il calciatore, infatti, aveva ricevuto un’offerta dal Sassuolo, ma aveva rifiutato il trasferimento, preferendo una destinazione in Spagna. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Buchanan Villarreal, il retroscena di Romano: «Per tornare in Spagna ha frenato quell’altra trattativa ben avviata»

