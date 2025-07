Buchanan Villarreal fumata bianca per l’addio all’Inter | c’è anche una percentuale sulla futura rivendita per i nerazzurri!

I dettagli. Tajon Buchanan, esterno canadese classe 1999, è ormai a un passo dal trasferimento definitivo al Villarreal. Dopo una stagione in prestito con il club spagnolo, il laterale destro sembra pronto a fare il suo ritorno in La Liga, ma stavolta a titolo definitivo. Secondo quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano, l’accordo tra il mercato Inter e il Villarreal è in fase di finalizzazione, con una cifra di 9 milioni di euro per il cartellino del giocatore. I dettagli dell’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Buchanan Villarreal, fumata bianca per l’addio all’Inter: c’è anche una percentuale sulla futura rivendita per i nerazzurri!

