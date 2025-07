Buchanan torna al Villarreal stavolta l’addio all’Inter sarà a titolo definitivo! Tutte le cifre

dell’accordo tra i nerazzurri e gli spagnoli. Tajon Buchanan, esterno canadese classe 1999, è ormai a un passo dal trasferimento definitivo al Villarreal. Dopo una stagione di prestito al Villarreal nel corso dell’annata 20232024, il club spagnolo ha trovato un accordo col calciomercato Inter per l’acquisto del calciatore. La cifra per il trasferimento del giocatore si aggira intorno ai 7 milioni di euro, con l’aggiunta di bonus legati a obiettivi sportivi e una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Buchanan torna al Villarreal, stavolta l’addio all’Inter sarĂ a titolo definitivo! Tutte le cifre

In questa notizia si parla di: villarreal - definitivo - buchanan - torna

Buchanan Inter, addio a titolo definitivo! Il Villarreal pronto ad assicurarsi le prestazioni dell’esterno canadese - di Redazione Buchanan Inter, c’è l’addio a titolo definitivo! L’esterno canadesi si trasferisce al Villarreal per 9 milioni di euro.

Tajon Buchanan torna al Villarreal, che dopo il prestito della seconda parte di stagione aveva deciso di non riscattarlo. Adesso gli spagnoli hanno trovato un accordo con l’Inter per il trasferimento a titolo definitivo: 9 milioni di euro e il 20% sulla futura rivendita Vai su X

Di Marzio - Il Villarreal torna a interessarsi a Tajon Buchanan, ma l'Inter è ferma sulla propria posizione: niente più prestito, si tratta solo per una cessione a titolo definitivo. Vai su Facebook

Romano: “Buchanan-Villarreal, ci siamo. I dettagli con l’Inter tra cifre e percentuali”; Moretto: “Buchanan, contatti in corso col Villarreal. Ecco la formula dell’affare”.; Buchanan torna in Serie A, trattativa in corso col Sassuolo: quanto guadagna l'Inter, cifre e formula dell'operazione.

Inter, in chiusura la cessione di Buchanan al Villarreal - In chiusura l'operazione che porterà l'esterno canadese al Villarreal, dove ha già giocato in prestito la seconda parte della passata stagione. Riporta sport.sky.it

Buchanan, Sterling, Audero, Piccoli, Ivan Azon: le 5 trattative che vi siete persi oggi (24/07) - Fatta per l'addio a titolo definitivo di Buchanan all'Inter: il canadese torna al Villarreal. Scrive eurosport.it