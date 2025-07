Buchanan Inter oggi il giorno del Villarreal? Vertice in programma con la società spagnola per chiudere

Buchanan Inter, termina la partita a scacchi contro il Villarreal? Possibile conclusione della trattativa nelle prossime ore. Secondo fonti canadesi vicine a TSN, il trasferimento di Tajon Buchanan dall’ Inter al Villarreal potrebbe subire un’accelerazione decisiva nelle prossime ore. Giovedì è previsto un nuovo incontro tra le dirigenze dei due club per definire i dettagli dell’operazione. Il 26enne esterno canadese, acquistato dai nerazzurri nel 2023, ha giocato la seconda parte della scorsa stagione in prestito al Villarreal (operazione da 1,5 milioni di dollari), trovando spazio e continuitĂ nonostante i problemi alla caviglia al suo arrivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Buchanan Inter, oggi il giorno del Villarreal? Vertice in programma con la societĂ spagnola per chiudere

In questa notizia si parla di: inter - villarreal - buchanan - giorno

Dalla Spagna, il Villarreal non riscatterà Buchanan: tornerà all’Inter, ma solamente di passaggio - Tajon Buchanan non ha convinto la dirigenza del Villarreal, che come riportato da Mundo Deportivo in Spagna, avrebbe deciso di non riscattare.

Buchanan Inter, decisione presa sul riscatto del Villarreal: arriva l’annuncio! - di Redazione Buchanan Inter, la decisione finale del Villarreal sul riscatto dopo il prestito nel club spagnolo in questa stagione.

Buchanan dimentica l’Inter: «Andare al Villarreal mi ha ridato forma e fiducia, adesso mi sento il vecchio me!» - di Redazione L’esterno del Villarreal, in prestito dall’Inter, Tajon Buchanan, ha parlato così dopo la vittoria col Canada contro l’Ucraina.

Il canadese potrebbe lasciare l’Inter a titolo definitivo dopo l’ultima esperienza in prestito al Villarreal Vai su Facebook

Daisy Buchanan Vai su X

In Canada – Oggi il giorno di Buchanan al Villarreal? Vertice con l’Inter per…; Buchanan: “Ecco perché ho lasciato l’Inter in prestito. Al Villarreal ho ritrovato…”; Inter, Buchanan: Volevo una chance che non arrivava mai. Al Villarreal ho ritrovato la gioia. Mondiale per Club o Gold Cup? Scelta semplice.

In Canada – Oggi il giorno di Buchanan al Villarreal? Vertice con l’Inter per… - Tajon Buchanan potrebbe essere vicino a un trasferimento definitivo dall’Inter al Villarreal, secondo quanto riportato da fonti vicine a TSN ... Lo riporta fcinter1908.it

Buchanan Inter, l’esterno spinge per il Villarreal: salta la pista Sassuolo, cosa succede ora - Tutti i dettagli in merito al calciomercato Il nome di Tajon Buchanan resta al centro delle uscite in casa ... Da informazione.it