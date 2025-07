Buchanan anche Romano conferma | Va al Villarreal! Ecco la percentuale

Buchanan al Villarreal, arriva anche la conferma dell’esperto Fabrizio Romano. Quest’ultimo rivela pure a quanto ammonterĂ la percentuale per l’Inter. PERCENTUALE – Tajon Buchanan si appresta a lasciare definitivamente l’Inter per approdare al Villarreal. Il laterale canadese, arrivato in nerazzurro nel gennaio del 2024 per circa sette milioni di euro dal Club Brugge ( che ha ufficializzato pochi istanti fa Aleksandar Stankovic ), lascia quindi la Beneamata. Pochi mesi reali per lui con la maglia dei nerazzurri. Infatti, nell’ultima stagione, ha giocato in prestito al Villarreal in Liga. Il Sottomarino, che non lo aveva riscattato inizialmente, nelle ultime ore ha riaperto i ponti con l’Inter chiudendo a cifre piĂą basse: ossia nove milioni di euro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Buchanan, anche Romano conferma: «Va al Villarreal! Ecco la percentuale»

