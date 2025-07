Buchanan al Villarreal è fatta! Le cifre e una clausola – Sky

Tajon Buchanan tornerĂ al Villarreal, dove ha disputato un’ottima stagione in prestito, in questo caso per restare. Il canadese è stato infatti ceduto a titolo definitivo dall’Inter per una cifra consona. LA NOTIZIA – Tajon Buchanan ha sposato con convinzione il progetto del Villarreal in vista della prossima stagione. Il calciatore canadese, infatti, ha nel corso delle ultime settimane rifiutato varie proposte presentate da squadre italiane (impegnate in Serie A) sulla base della fiducia riposta nel mondo amarillo. L’ottima annata vissuta in Spagna, culminata con il suo gol decisivo contro il Barcellona per la qualificazione in Champions League del Villarreal, ha rappresentato il motore che ha alimentato tale convinzione finale. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Buchanan al Villarreal, è fatta! Le cifre e una clausola – Sky

