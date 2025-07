Brigitte è nata uomo | i Macron fanno causa all’influencer Candace Owens

La denuncia contro Owens presenta ''prove approfondite'' che Brigitte Macron ''è nata donna ed è sempre stata una donna''.

I Macron fanno causa a un’influencer Usa per la fake news su Brigitte nata uomo - Il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte hanno fatto causa per diffamazione a Candace Owens, nota podcaster e influencer vicina all’estrema destra americana, per aver sostenuto che la première dame sia nata uomo e abbia cambiato sesso.

