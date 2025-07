Bremer alla Continassa | il difensore brasiliano varca i cancelli del quartier generale bianconero nel primo giorno di ritiro – VIDEO

Bremer alla Continassa: il difensore brasiliano varca i cancelli del quartier generale bianconero nel primo giorno di ritiro dei bianconeri – VIDEO. (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Questa mattina, intorno alle 9, Gleison Bremer, difensore brasiliano della Juventus, ha varcato i cancelli della Continassa per il primo giorno di ritiro di questa stagione. Ad accoglierlo c’era un gruppo di tifosi entusiasti, pronti a dimostrare quanto avessero sentito la sua mancanza dopo un lungo periodo lontano dal campo. Gleison #Bremer is here???? @BaridonMarco pic.twitter.comNY88nYQ6co — .com (@junews24com) July 24, 2025 Il centrale verdeoro, classe 1996, ha vissuto una stagione travagliata: a partire da ottobre scorso, un grave infortunio al crociato nel match contro il Lipsia lo aveva costretto ai box, interrompendo sul nascere un periodo che avrebbe potuto rappresentare la sua definitiva consacrazione in bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer alla Continassa: il difensore brasiliano varca i cancelli del quartier generale bianconero nel primo giorno di ritiro – VIDEO

