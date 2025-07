Brembio incidente sulla provinciale | grave motociclista di 36 anni

Brembio (Lodi), 24 luglio 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato nella prima serata del 24 luglio 2025, lungo la Strada Provinciale 107, nel territorio comunale di Brembio. Per cause ancora in fase di accertamento, un motociclista di 36 anni avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto. Secondo i primi riscontri, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Ma ora le forze dell'ordine dovranno ricostruire la dinamica esatta per escludere categoricamente il coinvolgimento di terzi. Sul posto sono intervenute tempestivamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi con un'autopompa, per mettere in sicurezza l'area e supportare i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brembio, incidente sulla provinciale: grave motociclista di 36 anni

